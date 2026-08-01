سعر Bitcoin 2 اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin 2 (BTC2) اليوم هو $ 0.066842، مع تغير بنسبة 5.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTC2 الحالي إلى USD هو $ 0.066842 لكل BTC2.

يحتل Bitcoin 2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,200,105، مع عرض متداول قدره 17.95M BTC2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTC2 بين $ 0.066738 (أدنى) و$ 0.071046 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 36.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01109407.

على المدى القصير، تحرك BTC2 بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-11.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.60K.

معلومات سوق Bitcoin 2 (BTC2)

القيمة السوقية $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M الحجم (24 ساعة) $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M إمداد دورة التداول 17.95M 17.95M 17.95M إجمالي العرض 17,954,380.095 17,954,380.095 17,954,380.095

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin 2 هي $ 1.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.60K. العرض المتداول لـ BTC2 يبلغ 17.95M، مع إجمالي عرض 17954380.095. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.20M.