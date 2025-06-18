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سعر Bitcast (SN93) المباشر لليوم هو USD 0.98918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 320.81K . يتم تحديث سعر SN93 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcast الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bitcast خلال اليوم هو -6.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 324.32K

أداء سعر Bitcast (SN93) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ -0.0675552284183079 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0675552284183079 -6.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcast (SN93)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.954404$ 0.954404 $ 0.954404 24 ساعة مرتفع $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 عالية طوال الوقت $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -6.39% تغير السعر (7 أيام) -35.12%

معلومات سوق Bitcast (SN93)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: