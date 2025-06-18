سعر Bitcast (SN93)
سعر Bitcast (SN93) المباشر لليوم هو USD 0.98918. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 320.81K. يتم تحديث سعر SN93 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcast الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bitcast خلال اليوم هو -6.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 324.32K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN93 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN93.
خلال اليوم، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ -0.0675552284183079 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcast مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0675552284183079
|-6.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-6.39%
-35.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Decentralized Creators Economy
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bitcast (SN93) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN93 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN93 إلى VND
₫26,030.2717
|1 SN93 إلى AUD
A$1.5233372
|1 SN93 إلى GBP
￡0.7319932
|1 SN93 إلى EUR
€0.8506948
|1 SN93 إلى USD
$0.98918
|1 SN93 إلى MYR
RM4.1941232
|1 SN93 إلى TRY
₺39.1022854
|1 SN93 إلى JPY
¥143.579477
|1 SN93 إلى RUB
₽77.6407382
|1 SN93 إلى INR
₹85.4453684
|1 SN93 إلى IDR
Rp16,216.0629792
|1 SN93 إلى KRW
₩1,358.7574316
|1 SN93 إلى PHP
₱56.1755322
|1 SN93 إلى EGP
￡E.49.5777016
|1 SN93 إلى BRL
R$5.4305982
|1 SN93 إلى CAD
C$1.3452848
|1 SN93 إلى BDT
৳120.9173632
|1 SN93 إلى NGN
₦1,526.502576
|1 SN93 إلى UAH
₴41.0806454
|1 SN93 إلى VES
Bs100.89636
|1 SN93 إلى PKR
Rs280.2149104
|1 SN93 إلى KZT
₸513.0579906
|1 SN93 إلى THB
฿32.2571598
|1 SN93 إلى TWD
NT$29.230269
|1 SN93 إلى AED
د.إ3.6302906
|1 SN93 إلى CHF
Fr0.8012358
|1 SN93 إلى HKD
HK$7.7551712
|1 SN93 إلى MAD
.د.م9.0114298
|1 SN93 إلى MXN
$18.79442