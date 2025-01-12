سعر Bitball (BTB)
سعر Bitball (BTB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.00K. يتم تحديث سعر BTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitball الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33
- تغيير سعر Bitball خلال اليوم هو -0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 640.00M
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خلال اليوم، كان سعر Bitball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitball مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.39%
|30 يوم
|$ 0
|+11.75%
|60 يوم
|$ 0
|+163.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitball: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.39%
-14.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, 1. Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. 2. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises.
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