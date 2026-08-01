سعر Bistroo اليوم

السعر المباشر لمشروع Bistroo (BIST) اليوم هو $ 0.00118578، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIST الحالي إلى USD هو $ 0.00118578 لكل BIST.

يحتل Bistroo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,197، مع عرض متداول قدره 50.78M BIST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIST بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.257443، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00117732.

على المدى القصير، تحرك BIST بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 20.48.

معلومات سوق Bistroo (BIST)

القيمة السوقية $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K الحجم (24 ساعة) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K إمداد دورة التداول 50.78M 50.78M 50.78M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bistroo هي $ 71.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 20.48. العرض المتداول لـ BIST يبلغ 50.78M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.58K.