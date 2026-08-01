سعر BioLLM اليوم

السعر المباشر لمشروع BioLLM (BIOLLM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIOLLM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BIOLLM.

يحتل BioLLM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 239,125، مع عرض متداول قدره 999.95M BIOLLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIOLLM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00242599، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BIOLLM بمقدار -2.27% خلال الساعة الماضية و+17.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.55K.

معلومات سوق BioLLM (BIOLLM)

القيمة السوقية $ 239.13K$ 239.13K $ 239.13K الحجم (24 ساعة) $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 239.13K$ 239.13K $ 239.13K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,947,610.528075 999,947,610.528075 999,947,610.528075

القيمة السوقية الحالية لـ BioLLM هي $ 239.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.55K. العرض المتداول لـ BIOLLM يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999947610.528075. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 239.13K.