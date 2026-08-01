سعر Billy Base اليوم

السعر المباشر لمشروع Billy Base (BILLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 49.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BILLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BILLY.

يحتل Billy Base حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,889، مع عرض متداول قدره 964.92M BILLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BILLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01033622، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BILLY بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و+45.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Billy Base (BILLY)

القيمة السوقية $ 34.89K$ 34.89K $ 34.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.89K$ 34.89K $ 34.89K إمداد دورة التداول 964.92M 964.92M 964.92M إجمالي العرض 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145

القيمة السوقية الحالية لـ Billy Base هي $ 34.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BILLY يبلغ 964.92M، مع إجمالي عرض 964917753.7618145. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.89K.