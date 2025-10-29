معلومات سعر BetterTherapy (SN102) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.684661 $ 0.684661 $ 0.684661 24 ساعة منخفض $ 0.74236 $ 0.74236 $ 0.74236 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.684661$ 0.684661 $ 0.684661 24 ساعة مرتفع $ 0.74236$ 0.74236 $ 0.74236 عالية طوال الوقت $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 أدنى سعر $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 تغير السعر (1 ساعة) -1.14% تغير السعر (1يوم) -2.30% تغير السعر (7 أيام) +8.22% تغير السعر (7 أيام) +8.22%

سعر BetterTherapy (SN102) في الوقت الحقيقي هو $0.689159. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN102 بين أدنى سعر $ 0.684661 وأعلى سعر $ 0.74236، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN102 على الإطلاق هو $ 0.952224، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.308385.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN102 -1.14% على مدار الساعة الماضية، -2.30% على مدار 24 ساعة، و +8.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BetterTherapy (SN102)

القيمة السوقية $ 899.47K$ 899.47K $ 899.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 899.47K$ 899.47K $ 899.47K إمداد دورة التداول 1.31M 1.31M 1.31M إجمالي العرض 1,306,379.590124351 1,306,379.590124351 1,306,379.590124351

القيمة السوقية الحالية لـ BetterTherapy هي $ 899.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN102 يبلغ 1.31M، مع إجمالي عرض 1306379.590124351. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 899.47K.