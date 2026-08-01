سعر BEST اليوم

السعر المباشر لمشروع BEST (BEST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BEST.

يحتل BEST حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,255,242، مع عرض متداول قدره 5.76B BEST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01108485، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BEST بمقدار +0.65% خلال الساعة الماضية و+8.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.36K.

معلومات سوق BEST (BEST)

القيمة السوقية $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M الحجم (24 ساعة) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M إمداد دورة التداول 5.76B 5.76B 5.76B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BEST هي $ 4.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.36K. العرض المتداول لـ BEST يبلغ 5.76B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.99M.