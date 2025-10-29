معلومات سعر BeraFi (BERAFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00315972$ 0.00315972 $ 0.00315972 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) -8.51% تغير السعر (7 أيام) -8.51%

سعر BeraFi (BERAFI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BERAFI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBERAFI على الإطلاق هو $ 0.00315972، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BERAFI -- على مدار الساعة الماضية، -1.03% على مدار 24 ساعة، و -8.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BeraFi (BERAFI)

القيمة السوقية $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K إمداد دورة التداول 178.06M 178.06M 178.06M إجمالي العرض 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BeraFi هي $ 4.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BERAFI يبلغ 178.06M، مع إجمالي عرض 800000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.40K.