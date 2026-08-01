سعر BeFi Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع BeFi Labs (BEFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BEFI.

يحتل BeFi Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,816، مع عرض متداول قدره 0.00 BEFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEFI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.517735، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BEFI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+8.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 41.96.

معلومات سوق BeFi Labs (BEFI)

القيمة السوقية $ 50.82K$ 50.82K $ 50.82K الحجم (24 ساعة) $ 41.96$ 41.96 $ 41.96 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.30K$ 71.30K $ 71.30K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 إجمالي العرض 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BeFi Labs هي $ 50.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 41.96. العرض المتداول لـ BEFI يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 210000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.30K.