سعر Beat (BEAT)
سعر Beat (BEAT) المباشر لليوم هو USD 0.02633711. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.26K
- تغيير سعر Beat خلال اليوم هو -6.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Beat مقابل USD هو $ -0.00188508086095053 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beat مقابل USD هو $ -0.0021467641 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beat مقابل USD هو $ -0.0005610199 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00188508086095053
|-6.67%
|30 يوم
|$ -0.0021467641
|-8.15%
|60 يوم
|$ -0.0005610199
|-2.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-6.67%
-37.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BEAT is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Beat Token ("BEAT") is a digital asset that aims to connect users with the music and audio platform BEAT. BEAT Token aims to reward users for their participation and interaction with the BEAT platform. The BEAT platform will be used for artists to distribute their music, for listeners to listen to the music and interact with the platform. The Beat Token plays various roles in the platform's ecosystem.
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