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سعر Bearded Dragon (BEARDY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BEARDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bearded Dragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K - تغيير سعر Bearded Dragon خلال اليوم هو -6.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bearded Dragon (BEARDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.13% 30 يوم $ 0 -7.35% 60 يوم $ 0 -5.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bearded Dragon (BEARDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bearded Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.943208$ 0.943208 $ 0.943208 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -6.13% تغير السعر (7 أيام) -6.61%

معلومات سوق Bearded Dragon (BEARDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: