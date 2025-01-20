سعر Bearded Dragon (BEARDY)
سعر Bearded Dragon (BEARDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEARDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bearded Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر Bearded Dragon خلال اليوم هو -6.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bearded Dragon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.13%
|30 يوم
|$ 0
|-7.35%
|60 يوم
|$ 0
|-5.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bearded Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-6.13%
-6.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beardy is a resilient and community-oriented cryptocurrency project. It highlights the project's vast distributed liquidity pools provided by its holders. Beardy is on a quest to conquer the crypto realm with the importance of community spirit being it's core driver. Community owned and operated!
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