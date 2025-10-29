سعر BCGame Coin المباشر اليوم هو 0.00925606 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BCGame Coin المباشر اليوم هو 0.00925606 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BC

معلومات سعر BC

الوثيقة البيضاء لـ BC

الموقع الرسمي لـ BC

اقتصاد توكن BC

توقعات سعر BC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BCGame Coin

سعر BCGame Coin (BC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BC إلى USD:

$0.00925606
$0.00925606$0.00925606
-1.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BCGame Coin (BC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:23:11 (UTC+8)

معلومات سعر BCGame Coin (BC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00911956
$ 0.00911956$ 0.00911956
24 ساعة منخفض
$ 0.00945126
$ 0.00945126$ 0.00945126
24 ساعة مرتفع

$ 0.00911956
$ 0.00911956$ 0.00911956

$ 0.00945126
$ 0.00945126$ 0.00945126

$ 0.01100698
$ 0.01100698$ 0.01100698

$ 0.00291432
$ 0.00291432$ 0.00291432

-0.42%

-1.31%

+0.30%

+0.30%

سعر BCGame Coin (BC) في الوقت الحقيقي هو $0.00925606. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BC بين أدنى سعر $ 0.00911956 وأعلى سعر $ 0.00945126، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBC على الإطلاق هو $ 0.01100698، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00291432.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BC -0.42% على مدار الساعة الماضية، -1.31% على مدار 24 ساعة، و +0.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BCGame Coin (BC)

$ 92.47M
$ 92.47M$ 92.47M

--
----

$ 92.47M
$ 92.47M$ 92.47M

9.99B
9.99B 9.99B

9,989,726,121.124605
9,989,726,121.124605 9,989,726,121.124605

القيمة السوقية الحالية لـ BCGame Coin هي $ 92.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BC يبلغ 9.99B، مع إجمالي عرض 9989726121.124605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 92.47M.

سجل سعر BCGame Coin (BC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BCGame Coin مقابل USD هو $ -0.000123053120172761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BCGame Coin مقابل USD هو $ +0.0031752043 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BCGame Coin مقابل USD هو $ +0.0018615556 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BCGame Coin مقابل USD هو $ +0.001054742476831645 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000123053120172761-1.31%
30 يوم$ +0.0031752043+34.30%
60 يوم$ +0.0018615556+20.11%
90 يوم$ +0.001054742476831645+12.86%

ما هو BCGame Coin ( BC )

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر BCGame Coin (USD)

كم ستكون قيمة BCGame Coin (BC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BCGame Coin (BC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BCGame Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر BCGame Coin!

عملة BC إلى العملات المحلية

توكنوميكس BCGame Coin (BC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BCGame Coin (BC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BCGame Coin (BC)

كم يساوي BCGame Coin (BC) اليوم؟
سعر BC المباشر في USD هو USD 0.00925606، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BC إلى USD الحالي؟
سعر BC إلى USD الحالي هو $ 0.00925606. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BCGame Coin ؟
القيمة السوقية لعملة BC هي $ 92.47M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BC؟
العرض المتداول لتوكن BC هو 9.99B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BC؟
حقق BC سعرًا قياسيًا قدره 0.01100698 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00291432 BC.
ما هو حجم تداول BC؟
حجم تداول BC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BC هذا العام؟
قد يرتفع BC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:23:11 (UTC+8)

تحديثات BCGame Coin (BC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,323.16
$113,323.16$113,323.16

-1.14%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,015.18
$4,015.18$4,015.18

-1.99%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04343
$0.04343$0.04343

-6.48%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.73
$194.73$194.73

-2.09%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3556
$3.3556$3.3556

-13.00%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,015.18
$4,015.18$4,015.18

-1.99%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,323.16
$113,323.16$113,323.16

-1.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.73
$194.73$194.73

-2.09%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6324
$2.6324$2.6324

-0.13%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19383
$0.19383$0.19383

-2.97%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.03806
$0.03806$0.03806

+1,803.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002007
$0.00002007$0.00002007

+208.76%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$1.968
$1.968$1.968

+162.40%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000029
$0.000000000000000000000029$0.000000000000000000000029

+163.63%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000184
$0.0000000184$0.0000000184

+113.95%