معلومات سعر BCGame Coin (BC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00911956 24 ساعة مرتفع $ 0.00945126 عالية طوال الوقت $ 0.01100698 أدنى سعر $ 0.00291432 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) +0.30%

سعر BCGame Coin (BC) في الوقت الحقيقي هو $0.00925606. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BC بين أدنى سعر $ 0.00911956 وأعلى سعر $ 0.00945126، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBC على الإطلاق هو $ 0.01100698، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00291432.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BC -0.42% على مدار الساعة الماضية، -1.31% على مدار 24 ساعة، و +0.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BCGame Coin (BC)

القيمة السوقية $ 92.47M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 92.47M إمداد دورة التداول 9.99B إجمالي العرض 9,989,726,121.124605

القيمة السوقية الحالية لـ BCGame Coin هي $ 92.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BC يبلغ 9.99B، مع إجمالي عرض 9989726121.124605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 92.47M.