سعر Basilisk (BSX)
سعر Basilisk (BSX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57M. يتم تحديث سعر BSX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Basilisk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.64K
- تغيير سعر Basilisk خلال اليوم هو +12.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.57B
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خلال اليوم، كان سعر Basilisk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Basilisk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Basilisk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Basilisk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.58%
|30 يوم
|$ 0
|-23.34%
|60 يوم
|$ 0
|+70.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Basilisk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+12.58%
-15.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Basilisk (BSX) is a Kusama-based parachain — a liquidity protocol with a modular, automated market maker (AMM) design. It allows early stage crypto projects to bootstrap liquidity in a fair and efficient manner by choosing the AMM model that best fits their project’s unique use case. BSX is the native token of Basilisk. It is used to propose and vote on referendums and participate in council elections affecting the future direction of the protocol.
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