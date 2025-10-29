معلومات سعر basilica (SN39) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3.87 $ 3.87 $ 3.87 24 ساعة منخفض $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 24 ساعة مرتفع $ 4.11$ 4.11 $ 4.11 عالية طوال الوقت $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 أدنى سعر $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 تغير السعر (1 ساعة) -1.78% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +9.80% تغير السعر (7 أيام) +9.80%

سعر basilica (SN39) في الوقت الحقيقي هو $3.89. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN39 بين أدنى سعر $ 3.87 وأعلى سعر $ 4.11، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN39 على الإطلاق هو $ 15.73، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.517387.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN39 -1.78% على مدار الساعة الماضية، +0.06% على مدار 24 ساعة، و +9.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق basilica (SN39)

القيمة السوقية $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M إمداد دورة التداول 2.60M 2.60M 2.60M إجمالي العرض 2,597,170.404214398 2,597,170.404214398 2,597,170.404214398

القيمة السوقية الحالية لـ basilica هي $ 10.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN39 يبلغ 2.60M، مع إجمالي عرض 2597170.404214398. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.12M.