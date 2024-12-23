سعر BaseSwap (BSWAP)
سعر BaseSwap (BSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.377098. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M. يتم تحديث سعر BSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaseSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.26K
- تغيير سعر BaseSwap خلال اليوم هو -4.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.21M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BSWAP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BSWAP.
خلال اليوم، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ -0.0182101365130978 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ -0.0040352125 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ +0.2523451197 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ +0.22917381722606798 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0182101365130978
|-4.60%
|30 يوم
|$ -0.0040352125
|-1.07%
|60 يوم
|$ +0.2523451197
|+66.92%
|90 يوم
|$ +0.22917381722606798
|+154.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
-4.60%
-6.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BSWAP إلى AUD
A$0.59958582
|1 BSWAP إلى GBP
￡0.29790742
|1 BSWAP إلى EUR
€0.3582431
|1 BSWAP إلى USD
$0.377098
|1 BSWAP إلى MYR
RM1.696941
|1 BSWAP إلى TRY
₺13.26630764
|1 BSWAP إلى JPY
¥58.95550132
|1 BSWAP إلى RUB
₽38.76944538
|1 BSWAP إلى INR
₹32.03070412
|1 BSWAP إلى IDR
Rp6,082.22495494
|1 BSWAP إلى PHP
₱22.18844632
|1 BSWAP إلى EGP
￡E.19.19051722
|1 BSWAP إلى BRL
R$2.29275584
|1 BSWAP إلى CAD
C$0.53925014
|1 BSWAP إلى BDT
৳44.87843298
|1 BSWAP إلى NGN
₦583.74016204
|1 BSWAP إلى UAH
₴15.75138346
|1 BSWAP إلى VES
Bs19.231998
|1 BSWAP إلى PKR
Rs104.54287854
|1 BSWAP إلى KZT
₸197.22602498
|1 BSWAP إلى THB
฿12.8967516
|1 BSWAP إلى TWD
NT$12.30470774
|1 BSWAP إلى CHF
Fr0.33561722
|1 BSWAP إلى HKD
HK$2.93005146
|1 BSWAP إلى MAD
.د.م3.77852196