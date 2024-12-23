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سعر BaseSwap (BSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.377098 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M . يتم تحديث سعر BSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BaseSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.26K - تغيير سعر BaseSwap خلال اليوم هو -4.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.21M

أداء سعر BaseSwap (BSWAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ -0.0182101365130978 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ -0.0040352125 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ +0.2523451197 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseSwap مقابل USD هو $ +0.22917381722606798 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0182101365130978 -4.60% 30 يوم $ -0.0040352125 -1.07% 60 يوم $ +0.2523451197 +66.92% 90 يوم $ +0.22917381722606798 +154.93%

تحليل سعر BaseSwap (BSWAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.369645$ 0.369645 $ 0.369645 24 ساعة مرتفع $ 0.404183$ 0.404183 $ 0.404183 عالية طوال الوقت $ 13.01$ 13.01 $ 13.01 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) -4.60% تغير السعر (7 أيام) -6.22%

معلومات سوق BaseSwap (BSWAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: