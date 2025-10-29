معلومات سعر Based Zlurpee (ZLURPEE) في (USD)

سعر Based Zlurpee (ZLURPEE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZLURPEE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZLURPEE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZLURPEE -0.14% على مدار الساعة الماضية، +7.38% على مدار 24 ساعة، و -32.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Based Zlurpee (ZLURPEE)

القيمة السوقية الحالية لـ Based Zlurpee هي $ 44.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZLURPEE يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.57K.