سعر Based Froc اليوم

السعر المباشر لمشروع Based Froc (FROC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FROC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FROC.

يحتل Based Froc حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 96,523، مع عرض متداول قدره 100.00B FROC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FROC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FROC بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و-0.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Based Froc (FROC)

القيمة السوقية $ 96.52K$ 96.52K $ 96.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 96.52K$ 96.52K $ 96.52K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Based Froc هي $ 96.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FROC يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.52K.