معلومات سعر Baldor (BALDOR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 12.75 $ 12.75 $ 12.75 24 ساعة منخفض $ 13.17 $ 13.17 $ 13.17 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 12.75$ 12.75 $ 12.75 24 ساعة مرتفع $ 13.17$ 13.17 $ 13.17 عالية طوال الوقت $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 أدنى سعر $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) +6.32% تغير السعر (7 أيام) +6.32%

سعر Baldor (BALDOR) في الوقت الحقيقي هو $12.86. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BALDOR بين أدنى سعر $ 12.75 وأعلى سعر $ 13.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBALDOR على الإطلاق هو $ 23.5، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 9.84.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BALDOR -0.10% على مدار الساعة الماضية، -0.79% على مدار 24 ساعة، و +6.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baldor (BALDOR)

القيمة السوقية $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 100.00K 100.00K 100.00K إجمالي العرض 100,000.0 100,000.0 100,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baldor هي $ 1.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BALDOR يبلغ 100.00K، مع إجمالي عرض 100000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.