سعر Balanced (BALN)
سعر Balanced (BALN) المباشر لليوم هو USD 0.192263. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.07M. يتم تحديث سعر BALN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Balanced الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.29K
- تغيير سعر Balanced خلال اليوم هو +1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.16M
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خلال اليوم، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ +0.00233736 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ -0.0565403761 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ -0.0661334731 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ -0.1442413012098712 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00233736
|+1.23%
|30 يوم
|$ -0.0565403761
|-29.40%
|60 يوم
|$ -0.0661334731
|-34.39%
|90 يوم
|$ -0.1442413012098712
|-42.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Balanced: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
+1.23%
-28.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.
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