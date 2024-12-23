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سعر Balanced (BALN) المباشر لليوم هو USD 0.192263 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.07M . يتم تحديث سعر BALN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Balanced الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.29K - تغيير سعر Balanced خلال اليوم هو +1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.16M

أداء سعر Balanced (BALN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ +0.00233736 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ -0.0565403761 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ -0.0661334731 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Balanced مقابل USD هو $ -0.1442413012098712 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00233736 +1.23% 30 يوم $ -0.0565403761 -29.40% 60 يوم $ -0.0661334731 -34.39% 90 يوم $ -0.1442413012098712 -42.86%

تحليل سعر Balanced (BALN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Balanced: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.188956$ 0.188956 $ 0.188956 24 ساعة مرتفع $ 0.197792$ 0.197792 $ 0.197792 عالية طوال الوقت $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 تغير السعر (1 ساعة) -1.09% تغير السعر (1يوم) +1.23% تغير السعر (7 أيام) -28.39%

معلومات سوق Balanced (BALN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: