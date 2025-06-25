سعر baibysitter (BAIBY)
سعر baibysitter (BAIBY) المباشر لليوم هو USD 0.0010263. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 513.15K. يتم تحديث سعر BAIBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق baibysitter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر baibysitter خلال اليوم هو +24.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ +0.00020007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020007
|+24.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر baibysitter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+24.22%
-39.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.
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