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سعر baibysitter (BAIBY) المباشر لليوم هو USD 0.0010263 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 513.15K . يتم تحديث سعر BAIBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق baibysitter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر baibysitter خلال اليوم هو +24.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر baibysitter (BAIBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ +0.00020007 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر baibysitter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020007 +24.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر baibysitter (BAIBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر baibysitter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00110806$ 0.00110806 $ 0.00110806 عالية طوال الوقت $ 0.00279086$ 0.00279086 $ 0.00279086 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +24.22% تغير السعر (7 أيام) -39.83%

معلومات سوق baibysitter (BAIBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: