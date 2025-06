ما هو baibysitter ( BAIBY )

bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.

المصدر baibysitter (BAIBY) الموقع الرسمي

توكنوميكس baibysitter (BAIBY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس baibysitter (BAIBY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BAIBY والتوكن الشاملة الآن!