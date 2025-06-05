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سعر Bag (BAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 690.55K . يتم تحديث سعر BAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bag الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bag خلال اليوم هو -17.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.97B

أداء سعر Bag (BAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bag مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bag مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bag مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bag مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.27% 30 يوم $ 0 -13.10% 60 يوم $ 0 -42.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bag (BAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00620995$ 0.00620995 $ 0.00620995 تغير السعر (1 ساعة) -3.90% تغير السعر (1يوم) -17.27% تغير السعر (7 أيام) -22.18%

معلومات سوق Bag (BAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: