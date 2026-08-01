سعر Backstage اليوم

السعر المباشر لمشروع Backstage (BKS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BKS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BKS.

يحتل Backstage حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 205,773، مع عرض متداول قدره 729.16M BKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BKS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01620095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BKS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-20.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 258.57.

معلومات سوق Backstage (BKS)

القيمة السوقية $ 205.77K$ 205.77K $ 205.77K الحجم (24 ساعة) $ 258.57$ 258.57 $ 258.57 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.20K$ 282.20K $ 282.20K إمداد دورة التداول 729.16M 729.16M 729.16M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Backstage هي $ 205.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 258.57. العرض المتداول لـ BKS يبلغ 729.16M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.20K.