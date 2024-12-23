سعر B1COIN (BICOIN)
سعر B1COIN (BICOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 135.06K. يتم تحديث سعر BICOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق B1COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 279.83
- تغيير سعر B1COIN خلال اليوم هو -2.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر B1COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر B1COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر B1COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر B1COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.98%
|30 يوم
|$ 0
|-46.09%
|60 يوم
|$ 0
|-69.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر B1COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.98%
-21.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
B1COIN is a community driven memecoin launched on TRON. The memecoin is dedicated to the image of a Pepe-style Bull and pays homage to all the Bulls in the market. The game-changing idea behind $BICOIN is that Holders will get a chance to win a Lamborghini (a famous crypto meme Wen Lambo?). A transparent and fair lottery, regardless of location. The $BICOIN roadmap includes 6 stages: including listing on centralized exchanges (CEX), the launch of the cross-chain Launchpad in Q3 2024, and a Lamorgini giveaway.
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