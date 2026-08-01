سعر Azzle اليوم

السعر المباشر لمشروع Azzle (AZL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AZL.

يحتل Azzle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,794، مع عرض متداول قدره 100.00B AZL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AZL بمقدار +1.09% خلال الساعة الماضية و-0.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Azzle (AZL)

القيمة السوقية $ 45.79K$ 45.79K $ 45.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.79K$ 45.79K $ 45.79K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Azzle هي $ 45.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AZL يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.79K.