سعر Aviator (AVI)
سعر Aviator (AVI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.41M. يتم تحديث سعر AVI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aviator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.62K
- تغيير سعر Aviator خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.91B
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خلال اليوم، كان سعر Aviator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aviator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aviator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aviator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-9.11%
|60 يوم
|$ 0
|-72.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aviator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
-0.14%
-20.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.
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