معلومات سعر AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +6.87% تغير السعر (1يوم) +2.26% تغير السعر (7 أيام) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -0.72%

سعر AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AUSBAGWORK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAUSBAGWORK على الإطلاق هو $ 0.00102885، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AUSBAGWORK +6.87% على مدار الساعة الماضية، +2.26% على مدار 24 ساعة، و -0.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

القيمة السوقية $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K إمداد دورة التداول 999.60M 999.60M 999.60M إجمالي العرض 999,595,613.511399 999,595,613.511399 999,595,613.511399

القيمة السوقية الحالية لـ AUSSIE BAG WORKERS هي $ 14.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AUSBAGWORK يبلغ 999.60M، مع إجمالي عرض 999595613.511399. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.20K.