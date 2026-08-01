سعر Aurelius اليوم

السعر المباشر لمشروع Aurelius (SN37) اليوم هو $ 0.756641، مع تغير بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN37 الحالي إلى USD هو $ 0.756641 لكل SN37.

يحتل Aurelius حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,497,633، مع عرض متداول قدره 4.62M SN37. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN37 بين $ 0.738165 (أدنى) و$ 0.761733 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.27، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00759279.

على المدى القصير، تحرك SN37 بمقدار +0.71% خلال الساعة الماضية و+3.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 77.53K.

معلومات سوق Aurelius (SN37)

القيمة السوقية $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M الحجم (24 ساعة) $ 77.53K$ 77.53K $ 77.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M إمداد دورة التداول 4.62M 4.62M 4.62M إجمالي العرض 4,622,538.253822966 4,622,538.253822966 4,622,538.253822966

القيمة السوقية الحالية لـ Aurelius هي $ 3.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 77.53K. العرض المتداول لـ SN37 يبلغ 4.62M، مع إجمالي عرض 4622538.253822966. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.50M.