سعر Athledium اليوم

السعر المباشر لمشروع Athledium (AEM) اليوم هو $ 0.01776435، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AEM الحالي إلى USD هو $ 0.01776435 لكل AEM.

يحتل Athledium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,312، مع عرض متداول قدره 3.00M AEM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AEM بين $ 0.01775156 (أدنى) و$ 0.01791588 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01818576، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01299746.

على المدى القصير، تحرك AEM بمقدار -0.43% خلال الساعة الماضية و+18.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.21M.

معلومات سوق Athledium (AEM)

القيمة السوقية $ 53.31K$ 53.31K $ 53.31K الحجم (24 ساعة) $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M إمداد دورة التداول 3.00M 3.00M 3.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Athledium هي $ 53.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.21M. العرض المتداول لـ AEM يبلغ 3.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.76M.