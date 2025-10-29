معلومات سعر AstroPepeX (APX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -16.58% تغير السعر (7 أيام) -14.34% تغير السعر (7 أيام) -14.34%

سعر AstroPepeX (APX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPX على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APX -0.38% على مدار الساعة الماضية، -16.58% على مدار 24 ساعة، و -14.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AstroPepeX (APX)

القيمة السوقية $ 548.45K$ 548.45K $ 548.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 548.45K$ 548.45K $ 548.45K إمداد دورة التداول 65.00B 65.00B 65.00B إجمالي العرض 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AstroPepeX هي $ 548.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APX يبلغ 65.00B، مع إجمالي عرض 65000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 548.45K.