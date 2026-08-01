سعر Aster INU اليوم

السعر المباشر لمشروع Aster INU (ASTERINU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTERINU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ASTERINU.

يحتل Aster INU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,237، مع عرض متداول قدره 990.00M ASTERINU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTERINU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00785063، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ASTERINU بمقدار +0.53% خلال الساعة الماضية و+7.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Aster INU (ASTERINU)

القيمة السوقية $ 60.24K$ 60.24K $ 60.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.24K$ 60.24K $ 60.24K إمداد دورة التداول 990.00M 990.00M 990.00M إجمالي العرض 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745

القيمة السوقية الحالية لـ Aster INU هي $ 60.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASTERINU يبلغ 990.00M، مع إجمالي عرض 989999899.6374745. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.24K.