سعر ASK SPLAT المباشر اليوم هو 0.00248004 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPLAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPLAT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ASK SPLAT المباشر اليوم هو 0.00248004 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPLAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPLAT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SPLAT

معلومات سعر SPLAT

الموقع الرسمي لـ SPLAT

اقتصاد توكن SPLAT

توقعات سعر SPLAT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ASK SPLAT

سعر ASK SPLAT (SPLAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SPLAT إلى USD:

$0.00247981
$0.00247981$0.00247981
-5.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ASK SPLAT (SPLAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:59:03 (UTC+8)

معلومات سعر ASK SPLAT (SPLAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00243106
$ 0.00243106$ 0.00243106
24 ساعة منخفض
$ 0.00262617
$ 0.00262617$ 0.00262617
24 ساعة مرتفع

$ 0.00243106
$ 0.00243106$ 0.00243106

$ 0.00262617
$ 0.00262617$ 0.00262617

$ 0.02859411
$ 0.02859411$ 0.02859411

$ 0.00178228
$ 0.00178228$ 0.00178228

-0.56%

-5.56%

-14.34%

-14.34%

سعر ASK SPLAT (SPLAT) في الوقت الحقيقي هو $0.00248004. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPLAT بين أدنى سعر $ 0.00243106 وأعلى سعر $ 0.00262617، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPLAT على الإطلاق هو $ 0.02859411، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00178228.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPLAT -0.56% على مدار الساعة الماضية، -5.56% على مدار 24 ساعة، و -14.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ASK SPLAT (SPLAT)

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
----

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

656.70M
656.70M 656.70M

956,696,300.3446976
956,696,300.3446976 956,696,300.3446976

القيمة السوقية الحالية لـ ASK SPLAT هي $ 1.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPLAT يبلغ 656.70M، مع إجمالي عرض 956696300.3446976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.37M.

سجل سعر ASK SPLAT (SPLAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASK SPLAT مقابل USD هو $ -0.000146135349084487 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASK SPLAT مقابل USD هو $ -0.0016233719 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASK SPLAT مقابل USD هو $ -0.0021910220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASK SPLAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000146135349084487-5.56%
30 يوم$ -0.0016233719-65.45%
60 يوم$ -0.0021910220-88.34%
90 يوم$ 0--

ما هو ASK SPLAT ( SPLAT )

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ASK SPLAT (SPLAT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر ASK SPLAT (USD)

كم ستكون قيمة ASK SPLAT (SPLAT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ASK SPLAT (SPLAT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ASK SPLAT.

تحقق الآن من توقعات سعر ASK SPLAT!

عملة SPLAT إلى العملات المحلية

توكنوميكس ASK SPLAT (SPLAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ASK SPLAT (SPLAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPLAT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ASK SPLAT (SPLAT)

كم يساوي ASK SPLAT (SPLAT) اليوم؟
سعر SPLAT المباشر في USD هو USD 0.00248004، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPLAT إلى USD الحالي؟
سعر SPLAT إلى USD الحالي هو $ 0.00248004. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ASK SPLAT ؟
القيمة السوقية لعملة SPLAT هي $ 1.63M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPLAT؟
العرض المتداول لتوكن SPLAT هو 656.70M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPLAT؟
حقق SPLAT سعرًا قياسيًا قدره 0.02859411 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPLAT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00178228 SPLAT.
ما هو حجم تداول SPLAT؟
حجم تداول SPLAT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SPLAT هذا العام؟
قد يرتفع SPLAT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPLAT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:59:03 (UTC+8)

تحديثات ASK SPLAT (SPLAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,048.90
$113,048.90$113,048.90

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.41
$4,008.41$4,008.41

-2.15%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04170
$0.04170$0.04170

-10.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.51
$194.51$194.51

-2.20%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3013
$3.3013$3.3013

-14.41%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.41
$4,008.41$4,008.41

-2.15%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,048.90
$113,048.90$113,048.90

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.51
$194.51$194.51

-2.20%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6286
$2.6286$2.6286

-0.28%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19325
$0.19325$0.19325

-3.26%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05939
$0.05939$0.05939

+2,869.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002700
$0.00002700$0.00002700

+315.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.316
$2.316$2.316

+208.80%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000032
$0.000000000000000000000032$0.000000000000000000000032

+190.90%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008864
$0.0008864$0.0008864

+92.40%