معلومات سعر ASK SPLAT (SPLAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00243106 $ 0.00243106 $ 0.00243106 24 ساعة منخفض $ 0.00262617 $ 0.00262617 $ 0.00262617 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00243106$ 0.00243106 $ 0.00243106 24 ساعة مرتفع $ 0.00262617$ 0.00262617 $ 0.00262617 عالية طوال الوقت $ 0.02859411$ 0.02859411 $ 0.02859411 أدنى سعر $ 0.00178228$ 0.00178228 $ 0.00178228 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -5.56% تغير السعر (7 أيام) -14.34% تغير السعر (7 أيام) -14.34%

سعر ASK SPLAT (SPLAT) في الوقت الحقيقي هو $0.00248004. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPLAT بين أدنى سعر $ 0.00243106 وأعلى سعر $ 0.00262617، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPLAT على الإطلاق هو $ 0.02859411، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00178228.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPLAT -0.56% على مدار الساعة الماضية، -5.56% على مدار 24 ساعة، و -14.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ASK SPLAT (SPLAT)

القيمة السوقية $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M إمداد دورة التداول 656.70M 656.70M 656.70M إجمالي العرض 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976

القيمة السوقية الحالية لـ ASK SPLAT هي $ 1.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPLAT يبلغ 656.70M، مع إجمالي عرض 956696300.3446976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.37M.