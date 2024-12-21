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سعر Aries (ARIES) المباشر لليوم هو USD 0.00272013 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.72M . يتم تحديث سعر ARIES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aries الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.63K - تغيير سعر Aries خلال اليوم هو -8.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M

أداء سعر Aries (ARIES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aries مقابل USD هو $ -0.000264656025964918 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aries مقابل USD هو $ +0.0002884395 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aries مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aries مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000264656025964918 -8.86% 30 يوم $ +0.0002884395 +10.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aries (ARIES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aries: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00263593$ 0.00263593 $ 0.00263593 24 ساعة مرتفع $ 0.00335951$ 0.00335951 $ 0.00335951 عالية طوال الوقت $ 0.0077834$ 0.0077834 $ 0.0077834 تغير السعر (1 ساعة) -4.38% تغير السعر (1يوم) -8.86% تغير السعر (7 أيام) -24.95%

معلومات سوق Aries (ARIES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: