سعر Aries (ARIES)
سعر Aries (ARIES) المباشر لليوم هو USD 0.00272013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.72M. يتم تحديث سعر ARIES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aries الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.63K
- تغيير سعر Aries خلال اليوم هو -8.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.71M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARIES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARIES.
خلال اليوم، كان سعر Aries مقابل USD هو $ -0.000264656025964918 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aries مقابل USD هو $ +0.0002884395 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aries مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aries مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000264656025964918
|-8.86%
|30 يوم
|$ +0.0002884395
|+10.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aries: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.38%
-8.86%
-24.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ARIES إلى AUD
A$0.0043250067
|1 ARIES إلى GBP
￡0.0021489027
|1 ARIES إلى EUR
€0.0025841235
|1 ARIES إلى USD
$0.00272013
|1 ARIES إلى MYR
RM0.012240585
|1 ARIES إلى TRY
₺0.0957213747
|1 ARIES إلى JPY
¥0.4255371372
|1 ARIES إلى RUB
₽0.2800101822
|1 ARIES إلى INR
₹0.2310478422
|1 ARIES إلى IDR
Rp43.8730583739
|1 ARIES إلى PHP
₱0.1600252479
|1 ARIES إلى EGP
￡E.0.1384002144
|1 ARIES إلى BRL
R$0.0165383904
|1 ARIES إلى CAD
C$0.0038897859
|1 ARIES إلى BDT
৳0.3249467298
|1 ARIES إلى NGN
₦4.2172351494
|1 ARIES إلى UAH
₴0.1140278496
|1 ARIES إلى VES
Bs0.13872663
|1 ARIES إلى PKR
Rs0.7568489712
|1 ARIES إلى KZT
₸1.4278778409
|1 ARIES إلى THB
฿0.093028446
|1 ARIES إلى TWD
NT$0.0887578419
|1 ARIES إلى CHF
Fr0.0024209157
|1 ARIES إلى HKD
HK$0.0211354101
|1 ARIES إلى MAD
.د.م0.0273645078