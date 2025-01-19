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سعر Aria (ARIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.51K . يتم تحديث سعر ARIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aria الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.60K - تغيير سعر Aria خلال اليوم هو +51.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 699.42M

أداء سعر Aria (ARIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +51.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aria (ARIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aria: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00221163$ 0.00221163 $ 0.00221163 تغير السعر (1 ساعة) +8.29% تغير السعر (1يوم) +51.89% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Aria (ARIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: