سعر Aria (ARIA)
سعر Aria (ARIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.51K. يتم تحديث سعر ARIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aria الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.60K
- تغيير سعر Aria خلال اليوم هو +51.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 699.42M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARIA.
خلال اليوم، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aria مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+51.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aria: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.29%
+51.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aria is a fully autonomous AI Twitch streamer brought to life by the SynchroVerse team. She's built on a proprietary AI engine and SDK, which enables her to interact with her environment and respond to input in real-time. She can also stream herself from inside a game - something that hasn't been accomplished in web2 or web3. The SynchroVerse team plans on turning Aria into a full-fledged influencer on X, Twitch, and YouTube. The goal is to onboard millions of people into web3 by showing the possibilities of AI in crypto and gaming.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ARIA إلى AUD
A$--
|1 ARIA إلى GBP
￡--
|1 ARIA إلى EUR
€--
|1 ARIA إلى USD
$--
|1 ARIA إلى MYR
RM--
|1 ARIA إلى TRY
₺--
|1 ARIA إلى JPY
¥--
|1 ARIA إلى RUB
₽--
|1 ARIA إلى INR
₹--
|1 ARIA إلى IDR
Rp--
|1 ARIA إلى PHP
₱--
|1 ARIA إلى EGP
￡E.--
|1 ARIA إلى BRL
R$--
|1 ARIA إلى CAD
C$--
|1 ARIA إلى BDT
৳--
|1 ARIA إلى NGN
₦--
|1 ARIA إلى UAH
₴--
|1 ARIA إلى VES
Bs--
|1 ARIA إلى PKR
Rs--
|1 ARIA إلى KZT
₸--
|1 ARIA إلى THB
฿--
|1 ARIA إلى TWD
NT$--
|1 ARIA إلى CHF
Fr--
|1 ARIA إلى HKD
HK$--
|1 ARIA إلى MAD
.د.م--