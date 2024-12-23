سعر Arcona (ARCONA)
سعر Arcona (ARCONA) المباشر لليوم هو USD 0.00896603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.19K. يتم تحديث سعر ARCONA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arcona الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15K
- تغيير سعر Arcona خلال اليوم هو -16.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.18M
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خلال اليوم، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.001816299715559742 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.0026562016 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.0018923129 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.004335038586027425 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001816299715559742
|-16.84%
|30 يوم
|$ -0.0026562016
|-29.62%
|60 يوم
|$ -0.0018923129
|-21.10%
|90 يوم
|$ -0.004335038586027425
|-32.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
-16.84%
-6.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.
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