ما هو Arcona ( ARCONA )

The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.

