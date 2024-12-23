احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARCONA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARCONA.

سعر Arcona (ARCONA) المباشر لليوم هو USD 0.00896603 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.19K . يتم تحديث سعر ARCONA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arcona الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15K - تغيير سعر Arcona خلال اليوم هو -16.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.18M

أداء سعر Arcona (ARCONA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.001816299715559742 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.0026562016 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.0018923129 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcona مقابل USD هو $ -0.004335038586027425 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001816299715559742 -16.84% 30 يوم $ -0.0026562016 -29.62% 60 يوم $ -0.0018923129 -21.10% 90 يوم $ -0.004335038586027425 -32.59%

تحليل سعر Arcona (ARCONA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00870725$ 0.00870725 $ 0.00870725 24 ساعة مرتفع $ 0.0108446$ 0.0108446 $ 0.0108446 عالية طوال الوقت $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) -16.84% تغير السعر (7 أيام) -6.43%

معلومات سوق Arcona (ARCONA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: