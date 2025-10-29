معلومات سعر ArchAI (ARCHAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00348668 24 ساعة مرتفع $ 0.00360658 عالية طوال الوقت $ 0.00836712 أدنى سعر $ 0.00271399 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +3.22% تغير السعر (7 أيام) +8.15%

سعر ArchAI (ARCHAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00360373. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ARCHAI بين أدنى سعر $ 0.00348668 وأعلى سعر $ 0.00360658، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـARCHAI على الإطلاق هو $ 0.00836712، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00271399.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ARCHAI +0.41% على مدار الساعة الماضية، +3.22% على مدار 24 ساعة، و +8.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ArchAI (ARCHAI)

القيمة السوقية $ 1.48M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.96M إمداد دورة التداول 411.48M إجمالي العرض 822,688,389.0

القيمة السوقية الحالية لـ ArchAI هي $ 1.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ARCHAI يبلغ 411.48M، مع إجمالي عرض 822688389.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.96M.