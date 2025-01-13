سعر ARBUZ (ARBUZ)
سعر ARBUZ (ARBUZ) المباشر لليوم هو USD 0.058342. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARBUZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARBUZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.44
- تغيير سعر ARBUZ خلال اليوم هو -3.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ARBUZ مقابل USD هو $ -0.00187234151862008 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARBUZ مقابل USD هو $ -0.0185560464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARBUZ مقابل USD هو $ -0.0264467494 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARBUZ مقابل USD هو $ -0.08513723818862676 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00187234151862008
|-3.10%
|30 يوم
|$ -0.0185560464
|-31.80%
|60 يوم
|$ -0.0264467494
|-45.33%
|90 يوم
|$ -0.08513723818862676
|-59.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARBUZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
-3.10%
-18.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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