سعر apxUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع apxUSD (APXUSD) اليوم هو $ 0.945091، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APXUSD الحالي إلى USD هو $ 0.945091 لكل APXUSD.

يحتل apxUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 306,238,903، مع عرض متداول قدره 324.14M APXUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APXUSD بين $ 0.935506 (أدنى) و$ 0.950142 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.012، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.717601.

على المدى القصير، تحرك APXUSD بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 605.28K.

معلومات سوق apxUSD (APXUSD)

القيمة السوقية $ 306.24M$ 306.24M $ 306.24M الحجم (24 ساعة) $ 605.28K$ 605.28K $ 605.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 306.24M$ 306.24M $ 306.24M إمداد دورة التداول 324.14M 324.14M 324.14M إجمالي العرض 324,135,218.9679632 324,135,218.9679632 324,135,218.9679632

القيمة السوقية الحالية لـ apxUSD هي $ 306.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 605.28K. العرض المتداول لـ APXUSD يبلغ 324.14M، مع إجمالي عرض 324135218.9679632. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 306.24M.