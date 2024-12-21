احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $ACAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $ACAT.

سعر Apple Cat ($ACAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.39K . يتم تحديث سعر $ACAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apple Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 945.68 - تغيير سعر Apple Cat خلال اليوم هو +2.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Apple Cat ($ACAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.83% 30 يوم $ 0 -38.77% 60 يوم $ 0 -48.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Apple Cat ($ACAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apple Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00762093$ 0.00762093 $ 0.00762093 تغير السعر (1 ساعة) -4.09% تغير السعر (1يوم) +2.83% تغير السعر (7 أيام) -41.08%

معلومات سوق Apple Cat ($ACAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: