سعر Apple Cat ($ACAT)
سعر Apple Cat ($ACAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.39K. يتم تحديث سعر $ACAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apple Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 945.68
- تغيير سعر Apple Cat خلال اليوم هو +2.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apple Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.83%
|30 يوم
|$ 0
|-38.77%
|60 يوم
|$ 0
|-48.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apple Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.09%
+2.83%
-41.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Apple Cat Meme token on Solana blockchain. Community driven.
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