سعر Anome اليوم

السعر المباشر لمشروع Anome (ANOME) اليوم هو $ 0.01737188، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANOME الحالي إلى USD هو $ 0.01737188 لكل ANOME.

يحتل Anome حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 521,177، مع عرض متداول قدره 30.00M ANOME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANOME بين $ 0.01685292 (أدنى) و$ 0.01764124 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.198258، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00734374.

على المدى القصير، تحرك ANOME بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-2.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 285.96K.

معلومات سوق Anome (ANOME)

القيمة السوقية $ 521.18K$ 521.18K $ 521.18K الحجم (24 ساعة) $ 285.96K$ 285.96K $ 285.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.37M$ 17.37M $ 17.37M إمداد دورة التداول 30.00M 30.00M 30.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Anome هي $ 521.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 285.96K. العرض المتداول لـ ANOME يبلغ 30.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.37M.