سعر Andyman (ANDYMAN)
سعر Andyman (ANDYMAN) المباشر لليوم هو USD 0.00153643. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.48M. يتم تحديث سعر ANDYMAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Andyman الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09K
- تغيير سعر Andyman خلال اليوم هو -3.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 963.47M
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خلال اليوم، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ +0.0003081643 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ -0.0006753338 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.68%
|30 يوم
|$ +0.0003081643
|+20.06%
|60 يوم
|$ -0.0006753338
|-43.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Andyman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-3.68%
-9.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.
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