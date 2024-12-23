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سعر Andyman (ANDYMAN) المباشر لليوم هو USD 0.00153643 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.48M . يتم تحديث سعر ANDYMAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Andyman الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.09K - تغيير سعر Andyman خلال اليوم هو -3.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 963.47M

أداء سعر Andyman (ANDYMAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ +0.0003081643 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ -0.0006753338 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Andyman مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.68% 30 يوم $ +0.0003081643 +20.06% 60 يوم $ -0.0006753338 -43.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Andyman (ANDYMAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Andyman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00151302$ 0.00151302 $ 0.00151302 24 ساعة مرتفع $ 0.00162663$ 0.00162663 $ 0.00162663 عالية طوال الوقت $ 0.00372507$ 0.00372507 $ 0.00372507 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -3.68% تغير السعر (7 أيام) -9.03%

معلومات سوق Andyman (ANDYMAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: