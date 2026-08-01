سعر Andy on SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع Andy on SOL (ANDY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANDY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANDY.

يحتل Andy on SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,257، مع عرض متداول قدره 945.99M ANDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANDY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.051211، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANDY بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+3.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Andy on SOL (ANDY)

القيمة السوقية $ 51.26K$ 51.26K $ 51.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.26K$ 51.26K $ 51.26K إمداد دورة التداول 945.99M 945.99M 945.99M إجمالي العرض 945,989,548.055281 945,989,548.055281 945,989,548.055281

القيمة السوقية الحالية لـ Andy on SOL هي $ 51.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANDY يبلغ 945.99M، مع إجمالي عرض 945989548.055281. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.26K.