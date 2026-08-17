سعر Alpie اليوم

السعر المباشر لمشروع Alpie (PIE) اليوم هو $ 0.559276، مع تغير بنسبة 0.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIE الحالي إلى USD هو $ 0.559276 لكل PIE.

يحتل Alpie حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 265,648، مع عرض متداول قدره 474.98K PIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIE بين $ 0.515563 (أدنى) و$ 0.59246 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.77، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.219933.

على المدى القصير، تحرك PIE بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و-8.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.85K.

معلومات سوق Alpie (PIE)

القيمة السوقية $ 265.65K$ 265.65K $ 265.65K الحجم (24 ساعة) $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 265.65K$ 265.65K $ 265.65K إمداد دورة التداول 474.98K 474.98K 474.98K إجمالي العرض 474,983.110668 474,983.110668 474,983.110668

القيمة السوقية الحالية لـ Alpie هي $ 265.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.85K. العرض المتداول لـ PIE يبلغ 474.98K، مع إجمالي عرض 474983.110668. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 265.65K.