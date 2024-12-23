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سعر Alpha Impact (FOLO) المباشر لليوم هو USD 0.00720601 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M . يتم تحديث سعر FOLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alpha Impact الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 364.66 - تغيير سعر Alpha Impact خلال اليوم هو -2.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 290.00M

أداء سعر Alpha Impact (FOLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ -0.000206073971475505 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ -0.0002070956 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ +0.0026826779 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ +0.001060206848796836 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000206073971475505 -2.78% 30 يوم $ -0.0002070956 -2.87% 60 يوم $ +0.0026826779 +37.23% 90 يوم $ +0.001060206848796836 +17.25%

تحليل سعر Alpha Impact (FOLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Impact: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00710826$ 0.00710826 $ 0.00710826 24 ساعة مرتفع $ 0.00759181$ 0.00759181 $ 0.00759181 عالية طوال الوقت $ 0.065629$ 0.065629 $ 0.065629 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -2.78% تغير السعر (7 أيام) -18.10%

معلومات سوق Alpha Impact (FOLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: