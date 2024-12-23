سعر Alpha Impact (FOLO)
سعر Alpha Impact (FOLO) المباشر لليوم هو USD 0.00720601. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M. يتم تحديث سعر FOLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alpha Impact الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 364.66
- تغيير سعر Alpha Impact خلال اليوم هو -2.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 290.00M
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خلال اليوم، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ -0.000206073971475505 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ -0.0002070956 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ +0.0026826779 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpha Impact مقابل USD هو $ +0.001060206848796836 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000206073971475505
|-2.78%
|30 يوم
|$ -0.0002070956
|-2.87%
|60 يوم
|$ +0.0026826779
|+37.23%
|90 يوم
|$ +0.001060206848796836
|+17.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpha Impact: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-2.78%
-18.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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