معلومات سعر AllUnity EUR (EURAU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 ساعة منخفض $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24 ساعة مرتفع $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 أدنى سعر $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) +0.25% تغير السعر (7 أيام) +0.25%

سعر AllUnity EUR (EURAU) في الوقت الحقيقي هو $1.16. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EURAU بين أدنى سعر $ 1.16 وأعلى سعر $ 1.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEURAU على الإطلاق هو $ 1.19، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.1.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EURAU +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.24% على مدار 24 ساعة، و +0.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AllUnity EUR (EURAU)

القيمة السوقية $ 20.50M$ 20.50M $ 20.50M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.50M$ 20.50M $ 20.50M إمداد دورة التداول 17.63M 17.63M 17.63M إجمالي العرض 17,629,680.33 17,629,680.33 17,629,680.33

القيمة السوقية الحالية لـ AllUnity EUR هي $ 20.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EURAU يبلغ 17.63M، مع إجمالي عرض 17629680.33. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.50M.