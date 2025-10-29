سعر AllUnity EUR المباشر اليوم هو 1.16 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EURAU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EURAU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AllUnity EUR المباشر اليوم هو 1.16 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EURAU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EURAU بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار AllUnity EUR

سعر AllUnity EUR (EURAU)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 EURAU إلى USD:

$1.16
$1.16$1.16
-0.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار AllUnity EUR (EURAU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:32:27 (UTC+8)

معلومات سعر AllUnity EUR (EURAU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 ساعة منخفض
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 ساعة مرتفع

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.00%

-0.24%

+0.25%

+0.25%

سعر AllUnity EUR (EURAU) في الوقت الحقيقي هو $1.16. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EURAU بين أدنى سعر $ 1.16 وأعلى سعر $ 1.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEURAU على الإطلاق هو $ 1.19، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.1.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EURAU +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.24% على مدار 24 ساعة، و +0.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AllUnity EUR (EURAU)

$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M

--
----

$ 20.50M
$ 20.50M$ 20.50M

17.63M
17.63M 17.63M

17,629,680.33
17,629,680.33 17,629,680.33

القيمة السوقية الحالية لـ AllUnity EUR هي $ 20.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EURAU يبلغ 17.63M، مع إجمالي عرض 17629680.33. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.50M.

سجل سعر AllUnity EUR (EURAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AllUnity EUR مقابل USD هو $ -0.00286590236081 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AllUnity EUR مقابل USD هو $ -0.0086008200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AllUnity EUR مقابل USD هو $ -0.0051287080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AllUnity EUR مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00286590236081-0.24%
30 يوم$ -0.0086008200-0.74%
60 يوم$ -0.0051287080-0.44%
90 يوم$ 0--

ما هو AllUnity EUR ( EURAU )

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر AllUnity EUR (EURAU)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر AllUnity EUR (USD)

كم ستكون قيمة AllUnity EUR (EURAU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AllUnity EUR (EURAU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AllUnity EUR.

تحقق الآن من توقعات سعر AllUnity EUR!

عملة EURAU إلى العملات المحلية

توكنوميكس AllUnity EUR (EURAU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AllUnity EUR (EURAU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EURAU والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول AllUnity EUR (EURAU)

كم يساوي AllUnity EUR (EURAU) اليوم؟
سعر EURAU المباشر في USD هو USD 1.16، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EURAU إلى USD الحالي؟
سعر EURAU إلى USD الحالي هو $ 1.16. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AllUnity EUR ؟
القيمة السوقية لعملة EURAU هي $ 20.50M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EURAU؟
العرض المتداول لتوكن EURAU هو 17.63M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EURAU؟
حقق EURAU سعرًا قياسيًا قدره 1.19 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EURAU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.1 EURAU.
ما هو حجم تداول EURAU؟
حجم تداول EURAU المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع EURAU هذا العام؟
قد يرتفع EURAU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EURAU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:32:27 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

