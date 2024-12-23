سعر Allbridge (ABR)
سعر Allbridge (ABR) المباشر لليوم هو USD 0.101131. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.03M. يتم تحديث سعر ABR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Allbridge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.57K
- تغيير سعر Allbridge خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M
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خلال اليوم، كان سعر Allbridge مقابل USD هو $ -0.001050978934023 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Allbridge مقابل USD هو $ -0.0027496406 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Allbridge مقابل USD هو $ +0.0004144752 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Allbridge مقابل USD هو $ -0.00814507657701167 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001050978934023
|-1.02%
|30 يوم
|$ -0.0027496406
|-2.71%
|60 يوم
|$ +0.0004144752
|+0.41%
|90 يوم
|$ -0.00814507657701167
|-7.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Allbridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.33%
-1.02%
-10.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.
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