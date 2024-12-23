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سعر Alkimi ($ADS) المباشر لليوم هو USD 0.335238 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.40M . يتم تحديث سعر $ADS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alkimi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.05K - تغيير سعر Alkimi خلال اليوم هو -2.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 192.11M

أداء سعر Alkimi ($ADS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ -0.0084684127996906 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ +0.3520395586 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ +0.3717762265 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ +0.09854036154859266 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0084684127996906 -2.46% 30 يوم $ +0.3520395586 +105.01% 60 يوم $ +0.3717762265 +110.90% 90 يوم $ +0.09854036154859266 +41.63%

تحليل سعر Alkimi ($ADS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alkimi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.330621$ 0.330621 $ 0.330621 24 ساعة مرتفع $ 0.343707$ 0.343707 $ 0.343707 عالية طوال الوقت $ 0.888267$ 0.888267 $ 0.888267 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -2.46% تغير السعر (7 أيام) -16.76%

معلومات سوق Alkimi ($ADS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: