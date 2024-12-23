سعر Alkimi ($ADS)
سعر Alkimi ($ADS) المباشر لليوم هو USD 0.335238. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.40M. يتم تحديث سعر $ADS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alkimi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.05K
- تغيير سعر Alkimi خلال اليوم هو -2.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 192.11M
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خلال اليوم، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ -0.0084684127996906 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ +0.3520395586 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ +0.3717762265 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alkimi مقابل USD هو $ +0.09854036154859266 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0084684127996906
|-2.46%
|30 يوم
|$ +0.3520395586
|+105.01%
|60 يوم
|$ +0.3717762265
|+110.90%
|90 يوم
|$ +0.09854036154859266
|+41.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alkimi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-2.46%
-16.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants.
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