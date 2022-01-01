توكنوميكس Alkimi ($ADS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alkimi ($ADS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alkimi ($ADS) Alkimi is a decentralized advertising exchange built on a Direct Acyclic Graph and using an ERC20 Token. By using the OpenRTB standards for programmatic advertising, Alkimi will host a media exchange auction in real-time on chain by developing a hosted state channel, AlEx. This makes Alkimi the worlds first Decentralised Advertising Exchange. Alkimi is facilitating a programmatic exchange that will provide cost savings and fraud prevention for all stakeholders in the advertising industry by using a network of distributed Nodes. Alkimi is 10X cheaper than the incumbents within the $500bn (2022) digital advertising industry. Alkimi has been developed to enable speed and security for complex data processing. Typically a transaction is completed with in 1/100th of a second allowing instant reconciliation for all participants. الموقع الرسمي: https://www.alkimi.org الوثيقة البيضاء: https://www.alkimi.org/docs/alkimi-whitepaper.pdf اشتر $ADS الآن!

توكنوميكس Alkimi ($ADS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alkimi ($ADS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.96M $ 22.96M $ 22.96M إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 192.11M $ 192.11M $ 192.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.88M $ 29.88M $ 29.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.888267 $ 0.888267 $ 0.888267 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04261546 $ 0.04261546 $ 0.04261546 السعر الحالي: $ 0.119551 $ 0.119551 $ 0.119551 معرفة المزيد عن سعر Alkimi ($ADS)

توكنوميكس Alkimi ($ADS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alkimi ($ADS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $ADS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $ADS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $ADS، استكشف السعر المباشر لتوكن $ADS!

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