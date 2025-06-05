سعر Aliens (ALIENS)
سعر Aliens (ALIENS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.11K. يتم تحديث سعر ALIENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aliens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aliens خلال اليوم هو -3.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 951.27M
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خلال اليوم، كان سعر Aliens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aliens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aliens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aliens مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.03%
|30 يوم
|$ 0
|+6.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aliens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-3.03%
-11.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets
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