سعر Akasha اليوم

السعر المباشر لمشروع Akasha (AKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AKA.

يحتل Akasha حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 148,423، مع عرض متداول قدره 999.99M AKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AKA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.058342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AKA بمقدار +0.37% خلال الساعة الماضية و+6.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.96.

معلومات سوق Akasha (AKA)

القيمة السوقية $ 148.42K$ 148.42K $ 148.42K الحجم (24 ساعة) $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 148.42K$ 148.42K $ 148.42K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

القيمة السوقية الحالية لـ Akasha هي $ 148.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.96. العرض المتداول لـ AKA يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999993387.26. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 148.42K.